Serata evento a Hiroshima mon amour: dopo 20 anni tornano insieme sul palco i Karamamma

Un concerto-evento. Una sorpresa. E soprattutto un regalo a tutti quei fans che 20-25 anni fa spendevano ore sotto il palco per ascoltare la loro musica. Tornano insieme sul palco i Karamamma: una band iconica della scena torinese di fine anni Novanta, con una serata ospitata il 18 settembre alle 21 presso Hiroshima Mon Amour, in via Bossoli 83, nel Sound Garden.



Due decenni esatti sono quelli che dividono il gruppo (ska, rock, addirittura rap e molto altro ancora, in un genere difficile da incasellare) dall'ultima esibizione. La line up vede ancora Alberto “Jaco” Jacomuzzi alla voce, Stefano Caire (il principale autore del gruppo) al basso, Giovanni Caire alla chitarra, Max Acotto al sax, Carlo Bagini alle tastiere e Federico Ariano alla batteria.