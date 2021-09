Trasporto disabili, oggi a Torino è partito il nuovo servizio per gli studenti

Oggi a Torino è partito il nuovo servizio di trasporto scolastico degli studenti torinesi con disabilità.

Si tratta di un servizio di trasporto collettivo per gli spostamenti casa-scuola degli studenti con disabilità con l’obiettivo di garantire a questi ultimi la frequentazione regolare delle lezioni scolastiche, la cui gestione è stata affidata dal Comune di Torino alla società 5T Srl (per la gestione) al Consorzio AAT Autonoleggio Torino (per il trasporto) e alla Cooperativa A&T (per l'accompagnamento).

La nuova gestione ha portato alcune novità: una nuova piattaforma per la programmazione dei passaggi, una flotta di mezzi nuovi e completamente attrezzati e l’avvio di un percorso verso una maggiore digitalizzazione del servizio con l’arrivo entro la fine dell’anno di un app a disposizione delle famiglie per le pianificazioni dei percorsi.

La Ditta AAT ha messo a disposizione per la partecipazione di tutti i lotti dell'appalto 58 mezzi: 35 sono stati dedicati, come l'anno scorso, al trasporto delle persone con disabilità, nonostante il numero degli utenti si sia ridotto da 350 a 290; 7 mezzi sono stati destinati al trasporto del lotto 1 (trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia collinari e progetto bimbi rom residenti in strada dell'Aeroporto); altri ne restano a disposizione per eventuali guasti e necessità immediate di sostituzioni.

Il servizio, in questa prima giornata di avvio, ha garantito l’arrivo di tutti gli studenti nelle proprie scuole e il rientro a casa. Risultano alcuni disguidi dovuti a errato passaggio di informazioni e alcuni ritardi dovuti principalmente a condizioni di traffico e utenti non pronti nell’ora prestabilita di arrivo.

Come tutti gli anni scolastici, ci sono orari provvisori che vanno corretti e modificati secondo quanto segnalato in corso d'opera dalle famiglie e dalle scuole, tenendo presente che la priorità è data all'orario d'ingresso a scuola per garantire il diritto allo studio.

Il nuovo appalto necessita di una fase iniziale di consolidamento nell’operatività del servizio: il Comune di Torino e i gestori, in un pieno spirito collaborativo, stanno lavorando sollecitamente, dialogando con gli istituti scolastici e le famiglie degli studenti al fine di ridurre al massimo i disagi che potranno verificarsi con interventi e correttivi il più tempestivi possibile.

Tale monitoraggio e l’affinamento del servizio proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di un miglioramento continuo.