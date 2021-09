Moni Ovadia scende in campo per la scarcerazione di Emilio Scalzo

Ieri sera, Moni Ovadia si trovava in Valsusa per ritirare il Premio Bruno Carli, a lui assegnato perché sempre dalla parte degli ultimi, dagli operai ai migranti, a chiunque venga messo ai margini. E a margine della presentazione ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà all'attivista No Tav Emilio Scalzo, augurandosi la sua scarcerazione.