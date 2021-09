"Prima l'impossibilità di affittare una sede elettorale per paura di attacchi da parte dei No Tav, ora i nostri manifesti elettorali strappati". Così Mino Giachino, leader della lista SìTav SìLavoro ha commentato l'atto vandalico che ha visto i manifesti del partito strappati durante la notte in corso Siccardi.

Giachino ha sporto denuncia in Questura.