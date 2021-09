Il Comune di Alpignano si allea con Plastic Free nella lotta alla plastica

L'accordo prevede che il Comune di Alpignano supporti le attività dell'associazione concedendo il patrocinio gratuito per gli appuntamenti di pulizia dell'ambiente e per le passeggiate ecologiche, autorizzando le attività sul territorio e garantendo l'intervento dell'azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni iniziativa. L'intesa inoltre prevede che il Comune garantisca priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono rifiuti fatte dai referenti di Plastic Free e agevoli l'occupazione gratuita di suolo pubblico per l'installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sulla tematica.