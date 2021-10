Sciopero generale anche a Torino: ecco orari e variazioni dei trasporti. Manifestazione a Porta Nuova

Anche Torino è coinvolta, nella giornata di oggi, dallo sciopero generale che espone le persone a rischio disagio per quanto riguarda i trasporti, ma anche la scuola e gli uffici pubblici di tutta Italia.

Per quanto riguarda i treni, i disagi potrebbero essere cominciati già ieri sera, visto che l'inizio era fissato per le 21. Dovrebbero circolare regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, ma in generale è possibile qualche modifica a orari e programmi dei treni.