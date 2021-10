Collegno, la linea Gtt 76 prolunga il percorso fino a Collegno

A seguito degli accordi intrapresi con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e la Città di Collegno, la linea 76 prolungherà il suo percorso: dal 15 ottobre sarà esteso fino al quartiere "Villaggio Dora" nel Comune di Collegno.

Un ulteriore passo nell'ambito del piano di rimodulazione della rete di superficie del trasporto pubblico di Torino e prima cintura avviato lo scorso luglio a seguito dell’apertura delle due stazioni della metropolitana Italia ’61 e Bengasi.

«Come emerso dalle necessità del quartiere anche attraverso le istanze del Comitato – commenta il Sindaco Francesco Casciano - siamo riusciti insieme a GTT e Agenzia per la Mobilità a riavvicinare Villaggio Dora ai servizi di Collegno e dell'intera area metropolitana grazie al collegamento con l'interscambio della stazione metro Fermi ormai centro nevralgico di intermodalità».

L'assessore al TPL Maria Luisa Mattiuzzo sottolinea che «Si tratta di un raddoppio delle corse che collegano il quartiere con metro, Università, liceo e i tanti servizi e attività al Parco Dalla Chiesa, oltre che di una risistemazione dell'area di Villaggio Dora che ospiterà il capolinea e che sarà dotata anche di servizi igienici».

Percorso linea 76 feriale e festiva dal 15 ottobre 2021.

Percorso circolare: dal capolinea in via de Amicis presso la fermata n. 884 - "Fermi Cap." (stazione metro Fermi) prosegue per via Richard Oriente, via Sassi, via Fratelli Cervi, viale Certosa, corso Pastrengo, via Tampellini, via del Brucco, via San Lorenzo, via Sebusto, via Allegri, via Portalupi, strada Torino–Pianezza (S.S. 24), via Venaria, viale Partigiani, via Allegri, via Sebusto via San Lorenzo, via del Brucco, via Tampellini, corso Pastrengo, viale Certosa, corso Fratelli Cervi, via De Amicis, via Magenta, corso Francia, via Bligny, via Vandalino (Grugliasco), via Riesi, via Napoli, viale Radich, corso Torino, viale Echirolles, via Leon Tron, piazza Giovanni XXIII, via Don Caustico, via Martin Luther King, via Olevano, corso Fratelli Cervi, piazza Giovanni XXIII, via Leon Tron, viale Echirolles, corso Torino, viale Radich, via Napoli, via San Gregorio Magno, via Vandalino, via Castagnevizza (Collegno), via Manzoni, via De Amicis (capolinea presso stazione metro Fermi).