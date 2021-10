“Tre cene” per parlare di un'Italia che non c'è più, i racconti di Guccini incantano il Salone del Libro

'Tre cene' per raccontare un'Italia che non c'è più, un'Italia povera e contadina intrisa di osterie, sbronze, stenti, bestemmie, risate e amicizia. Francesco Guccini ha presentato ieri al Salone del Libro di Torino la sua ultima fatica letteraria (intitolata, appunto, “Tre cene”) ispirata alla vita e alle storie dell'amato appennino tosco-emiliano dove è tornato a risiedere da vent'anni a questa parte.

Tra le pagine si possono intravedere alcuni tratti tipici delle tematiche gucciniane: “ Nel libro – ha ammesso – racconto tre storie pistoiesi del passato attraverso tre tipologie diverse di mangiata: piccole storie contadine lontane dalle grandi epopee di re e imperatori. Una società tipicamente maschile dove le donne restavano in casa e dove l'attualità, in confronto, sembra di una castità e di una purezza uniche ”.

Pur non esistendo più, secondo Guccini vale comunque la pena continuare a raccontare quel mondo: “Oggi non ci sono nemmeno più i castagneti – ha proseguito – e i funghi non crescono perché ci vorrebbe un bosco pulito, sono spariti perfino gli ubriaconi. Continuo a scriverne perché ho avuto la fortuna di crescere in un mulino ad acqua, luogo ideale per chi vuole raccontare storie mentre Modena e la pianura non sono mai state la stessa cosa”.