Grugliasco, nuovi contributi del Comune per l'abbonamento Gtt degli studenti fino a 26 anni

L'Amministrazione comunale di Grugliasco, nell'ambito del sostegno del diritto allo studio dei cittadini grugliaschesi, comunica che, per l'anno scolastico 2021/2022, ha attivato le richieste di contributo per l'acquisto dell'abbonamento annuale Gtt, riservato esclusivamente ai soli studenti dai 14 ai 26 anni, residenti a Grugliasco.

Coloro che hanno acquistato l'abbonamento con pagamento in unica soluzione o rateale con l'Istituto di credito convenzionato con Gtt potranno inoltrare apposita istanza per richiedere il contributo entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Il contributo studenti sull'avvenuto acquisto dell'abbonamento annuale è previsto per le famiglie con almeno 1 figlio e ammonta a 60 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari all'interno della fascia A con ISEE fino a 6mila 100 euro e 40 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari all'interno della fascia B con ISEE fino a 19mila 350 euro.

La istanza di rimborso può essere scaricata direttamente dal sito del Comune.

Relativamente al presente contributo per abbonamento trasporti studenti residenti, l'erogazione avverrà prioritariamente per gli studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia A ed a seguire per gli studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia B con priorità legata all'ammontare dell'ISEE dichiarato e non all'ordine di presentazione; la presente contribuzione è destinata prioritariamente a coloro che non beneficiano di ulteriori agevolazioni tariffarie, contribuzioni di altra natura e/o sgravi fiscali a qualsiasi titolo (es. assegno di studio regionale, voucher, ecc); i beneficiari di contribuzioni di altra natura e/o sgravi fiscali a qualsiasi titolo per l'anno scolastico 2021-2022, concorreranno al contributo qualora le risorse finanziarie disponibili ed assegnate all'iniziativa lo consentano. Il contributo verrà erogato esclusivamente su c/c bancario indicato, entro il mese di settembre 2022.