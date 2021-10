Scappano all'alt dei carabinieri: fermati dopo un inseguimento per le strade di Moncalieri

La serata di ieri, giovedì 28 ottobre, è stata molto movimentata in strada Genova a Moncalieri, dove i carabinieri hanno inseguito a lungo una vettura che era rifiutata di fermarsi all'alt dei militari.

Poco dopo si è capito il perché, quando la vettura è stata infine bloccata: l'uomo al volante, un 46enne, era alla guida senza patente e con l'assicurazione scaduta, avendo al fianco una donna di 45 anni probabilmente in preda al fumi dell'alcol, perché ha subito iniziato ad insultare i carabinieri, arrivando anche a sputare addosso ad uno di loro.

Per lei sono scattare le manette per resistenza, mentre il conducente è stato denunciato e il veicolo sequestrato. Essendo entrambi gravati di precedenti, per loro i guai potrebbero non essere finiti lì.