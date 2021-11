Moncalieri, l'Evento Gastronomico Diffuso conferma la vocazione della Città per il buon cibo e le eccellenze locali

Domenica si è concluso l’Evento Diffuso Gastronomico Moncalierese Autunno 2021, dopo che nei tre fine settimana del 16/17, 23/24 e 30/31 ottobre ventuno ristoratori cittadini, aderendo all’iniziativa, hanno permesso, a coloro che lo desideravano, di degustare Trippa, Salame di Trippa, Cavolfiore e Lardo di Moncalieri, in originali piatti da loro realizzati.

Un autunno ricco di cose buone da mangiare, in un territorio in cui ottobre è protagonista anche delle Fiere della Trippa e del Bollito : a quest’ultima si era “agganciato” EDiGaM Autunno 2021, partendo proprio dal fine settimana del 16/17 ottobre, evidenziando appunto il legame “gastronomico” dell'evento e delle fiere sul territorio moncalierese.

Anche in questa edizione l’interesse del pubblico è stato palese, confermando ormai l’Evento Diffuso Gastronomico Moncalierese come una tradizione consolidata, a cui si agganceranno intrattenimenti a tema, non appena sarà possibile pianificare con tranquillità gli eventi dopo l’emergenza Covid.