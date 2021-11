Caos anarchici nel centro di Torino: 400 in corteo, banche imbrattate e scontri con le forze dell'ordine [FOTO e VIDEO]

Circa 400 anarchici si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi a Torino, in via Bertola, all'angolo con via XX settembre, per poi muoversi in corteo per le vie del centro.

Ingenti le forze di polizia che hanno seguito la manifestazione, con le parti che sono venute a contatto in piazza Savoia.





Durante il tragitto, gli anarchici hanno imbrattato i muri delle sedi di alcuni istituti bancari come Unicredit e Banca del Piemonte, lungo via Cernaia e via Pietro Micca, lanciando oggetti, bottiglie, uova di vernice e anche un grosso petardo contro le forze dell'ordine.