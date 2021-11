"Strade d'Artista", domani convegno su situazione e prospettive future delle professioni creative

L'incontro ha l'intento di fornire una panoramica sulla disciplina della fiscalità nel mondo dell'arte e della cultura con contenuti utili a orientare giovani creativə nella gestione del proprio percorso professionale, partendo dalle istanze emerse nella ricerca 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 - 𝗜𝗻𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 (https://www.giovaniartisti.it/arte-al-futuro), realizzata nel biennio 2019-2021 da GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani in partnership con Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

codice evento 188704 - per FPC: 2 crediti mat. D.7.1 - per FRL: crediti non utili

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔

𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟬𝟬 > Saluti di benvenuto e introduzione alle motivazioni dell’incontro Presentazione del Protocollo di Intesa GAI- UNGDCEC

𝐿𝑢𝑖𝑔𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑐𝑙𝑖𝑓 - Segretario Associazione GAI

𝑀𝑎𝑡𝑡𝑒𝑜 𝐷𝑒 𝐿𝑖𝑠𝑒 – Presidente UNGDCEC

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝐶𝑖𝑎𝑟𝑖- Responsabile Ufficio Torino Creativa - Città di Torino (moderatore)

𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟭𝟱 > I risultati della ricerca Arte al Futuro, le istanze dei percorsi di carriera

𝑂𝑡𝑡𝑎𝑣𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 – Ricercatrice e Project Assistant Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura

𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬 > Panoramica sulla disciplina della fiscalità nel mondo dell'arte e della cultura

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝐵𝑜𝑑𝑜 – Dottore Commercialista ed esperto di fiscalità dell’arte

𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑧𝑧𝑜𝑡𝑡𝑜 - Dottore Commercialista ed esperto di fiscalità dell’arte

𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛𝑜 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 – Segretario Commissione Economia della Cultura UNGDCEC (moderatore)

𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟰𝟱 > Il punto di vista del sistema creativo emergente

𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑐𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑧𝑖, 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑜 – Osservatorio Futura

𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟬𝟬 > Il punto di vista della committenza

𝐿𝑒𝑜𝑛𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑃𝑢𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑖 - Responsabile Progetto Giovani Artisti del Comune di Ferrara – Direttore GA/ER Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna

𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟭𝟱 > Dibattito aperto

𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟰𝟱 > Conclusioni finali e prospettive

𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑎𝑣𝑖𝑛𝑜 – Presidente Commissione Economia della Cultura UNGDCEC

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Per il riconoscimento dei Crediti Formativi per la FPC dei Dottori Commercialisti, in base alle effettive ore di presenza in sala, sarà necessario pre- registrarsi online

Numero posti riservati disponibili per la categoria: 20

✅ In ottemperanza alle norme vigenti, per l’accesso alla Sala verrà richiesta ai partecipanti la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e verrà rilevata la temperatura.

Con temperatura corporea superiore a 37,5°C o con sintomi influenzali non sarà consentito l’accesso.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante tutta la durata dell’incontro.

Al fine di effettuare i necessari controlli ed evitare assembramenti si richiede l’arrivo presso la sede dell’evento con dovuto anticipo.

