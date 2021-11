Partite e Atp Finals, da oggi cambia la viabilità intorno a Stadio Olimpico e Pala Alpitour

L'area dello Stadio Olimpico sarà interessata dai prossimi giorni e per tutto il mese di novembre da una serie di eventi sportivi quali le ATP Finals, in programma dal 14 al 21, il match di campionato della serie A di calcio tra Torino e Udinese, il 22, e la Davis Cup, dal 25 al 29.



Per garantire il regolare svolgimento di questi eventi - in coordinamento con la Federazione Italiana Tennis, la Questura, la Prefettura e la Polizia Municipale - sono stati decisi una serie di provvedimenti come la chiusura di alcune vie e tratti di strada, l'istituzione di divieti di sosta e di una nuova area taxi, l'attivazione di aree di sosta a pagamento, la ricollocazione di quelle destinate alla sosta dei disabili e a disposizione degli operatori del commercio oltre alla deviazione di alcune linee di trasporto pubblico locale.



Nel dettaglio:

- via Filadelfia sarà chiusa al traffico veicolare, tra i corsi Agnelli e Galileo Ferraris, nei giorni di svolgimento delle gare con i seguenti orari:

venerdì 12, sabato 13, domenica 14, sabato 20 e domenica 21: dalle 09,30 alle 24,00;

da lunedì 15 a venerdì 19: dalle 09,30 alle 12,00, dalle 15,30 alle 19,00 e dalle 22,30 alle 24,00;

lunedì 22: dalle 17,30 alle 24,00.

Sul medesimo tratto di strada fino al 2 dicembre sarà vietata la sosta.

La situazione verrà monitorata allo scopo di valutare possibili modifiche che potrebbero rendersi necessarie e in prospettiva dei provvedimenti da adottare per la Davis Cup.



Dal 12 al 29 novembre:

- il controviale Ovest di corso Galileo Ferraris, tra piazzale Grande Torino e piazzale San Gabriele da Gorizia, e il controviale Est di corso Agnelli, tra via Filadelfia e piazzale Grande Torino saranno chiusi al traffico dei veicoli. Per tutto il periodo lungo questi tratti di strada sarà anche vietata la sosta.

Altresì nel tratto del controviale est di Corso Agnelli compreso tra il civico 45 e via Filadelfia è attualmente già in vigore un divieto di sosta che proseguirà fino al 21 novembre. Il medesimo tratto di controviale a partire da via San Marino, come pure quello di corso IV Novembre, tra piazzale Grande Torino e via Caprera, rimarranno come di consueto chiusi al transito veicolare con sosta vietata in occasione della partita tra Torino e Udinese del 22 novembre.



Sempre per il periodo dal 12 al 29 novembre le linee di trasporto pubblico locale 17 e 17 barrato verranno deviate lungo il percorso corso IV Novembre - corso Montelungo – corso Galileo Ferraris.



Ancora, nelle giornate di svolgimento delle partite:

- le aree riservate alla sosta dei disabili verranno ricollocate sui controviali Est e Ovest di corso Galileo Ferrarsi nei tratti più prossimi a piazzale Grande Torino;

- le aree riservate a operatori del commercio saranno ricollocate sui controviali Est di corso IV Novembre e Ovest di corso Galileo Ferraris, nei tratti a nord di Piazzale Grande Torino;

- l'area destinata ai taxi troverà posto a ridosso della banchina centrale di corso Sebastopoli nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e Corso Unione Sovietica;

- sul viale centrale e sul controviale ovest di corso Galileo Ferraris, nel tratto tra piazza Costantino il Grande e piazzale Grande Torino, verrà attivata la sosta a pagamento.