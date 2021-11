Dalla politica all'associazionismo all'ambiente, Moncalieri mette in vetrina le storie di impegno civico

Un appuntamento che fa parte degli eventi programmati a novembre per Moncalieri città dei diritti dei bambini. Partire da una storia per arrivare al cambiamento: il Comune di Moncalieri invita i protagonisti della politica, dell’attivismo e dell’impegno civico per raccontare le loro esperienze e condividerle con i giovani. L’appuntamento è venerdì 19 novembre, dalle ore 18, nei locali del Centro Polifunzionale Don PG Ferrero in via Santa Maria, con ingresso gratuito.

Storie di impegno civile “Procedono spediti i lavori per costruire Moncalieri Città dei Giovani” afferma l’Assessore alle Politiche per i Giovani Davide Guida. “Dopo il weekend formativo passato a Cascina Govean, dove i partecipanti hanno avuto modo di fare formazione sui temi dell’impegno sociale e politico, ora accogliamo a casa nostra persone e storie che stanno ispirando tanti giovani in Italia”.

Da Chiara Gribaudo a Luca Sardo Tra le varie personalità coinvolte spiccano l’On. Chiara Gribaudo, deputata ed educatrice, nonché prima firmataria della legge sulla la parità salariale. Sul palco racconterà la sua esperienza anche una conoscenza di Greta Thunberg: Luca Sardo, classe 1999, giovane attivista e portavoce di Fridays For Future Torino. È previsto, inoltre, un intervento di Alice Ricciotti e di Daniele Baldo, rispettivamente Project Developer e Communications & Contents di Torino Stratosferica: laboratorio collettivo attivo dal 2014, che coniuga il lavoro sulle immagini e sul linguaggio in ambito urbano. Giovani Dentro Con il Precollinear Park, nel giugno 2020 l'associazione culturale no-profit ha realizzato il suo primo intervento di rigenerazione urbana, trasformando un tratto abbandonato della linea 3 in un parco urbano temporaneo. C’è chi, invece, sta combattendo la propria battaglia anche in ambito locale: è il caso di Comala, spazio culturale torinese, molto frequentato dagli studenti universitari, che ora rischia di non essere più lo stesso a causa della costruzione di un centro commerciale. Luca Costanzo, fra i suoi rappresentanti, sarà a Moncalieri per raccontare come uno spazio civico nasce e come continua a vivere, nonostante le difficoltà.

L'evento è inserito all'interno del progetto dei comuni di Moncalieri, Nichelino, Settimo, Vinovo, La Loggia, Trofarello e Candiolo GIOVANI DENTRO, nato con l'obiettivo di coinvolgere sempre di più i giovani all'interno della pubblica amministrazione. L'iniziativa è finanziata dalla Regione Piemonte.