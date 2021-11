Allarme rifiuti a Collegno, centrodestra all'attacco: "Situazione indecorosa"

Come afferma Giovanni Parisi, Commissario cittadino e Consigliere Comunale Lega Salvini Collegno: “Lo scorso mese ho discusso in Consiglio Comunale una mia interpellanza dove richiedo più controlli sul territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Solo l’aiuto e il servizio dei volontari con un’unica fototrappola in tutto il territorio comunale non sono sufficienti per contrastare questo fenomeno. Se vi sono abbandoni illeciti bisogna prontamente intervenire e non continuare a sonnecchiare. Ad ogni modo, in Via al Molino i bidoni sono stracolmi e la spazzatura è ovunque. Non occorre uno scienziato per portare via la monnezza. Collegno non è stata mai messa così male”.