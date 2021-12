White Saturday - Sci in piazza, lanciata la stagione invernale cuneese 21\22 (VIDEO)

“L’evento di inaugurazione della stagione sciistica cuneese organizzato dall’ATL del Cuneese sabato 27 novembre a Cuneo, nella centralissima Piazza Galimberti, ha dato ufficialmente il via alla stagione invernale 2021/22, con tanta voglia di vivere la neve e l’outdoor.” – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.

L'ATL del Cuneese, Cuneo Neve con le sue 15 stazioni aderenti, i centri fondo, le guide alpine Global Mountain, le Aree Protette delle Alpi Marittime, i consorzi turistici Conitours e Valle Maira, il CAI con il Soccorso Alpino e le varie professionalità che operano in montagna hanno presentato le tante iniziative per famiglie, appassionati e sportivi. Tante proposte congiunte che fanno delle Alpi di Cuneo una meta ambita per gli sport sulla neve: con 15 stazioni, 20 centri fondo ed un totale di oltre 250 km per lo sci alpino, 280 km per lo sci nordico, innumerevoli percorsi per le ciaspole e lo scialpinismo, colate di ghiaccio per l’arrampicata, ma anche baite in quota, impianti all’avanguardia e molta attenzione nei confronti del pubblico.

Il comparto neve del Cuneese si sta adeguando alle normative per garantire sicurezza a tutti coloro che vorranno tornare a vivere attivamente la montagna. Tra gli ospiti dell’evento, i grandi campioni Katia Tomatis, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca e Marco Albarello intervistati dallo speaker Paolo Mei.

“Un omaggio alla città di Cuneo – continua Bernardi – per rivivere l’adrenalina delle imprese sportive dei nostri atleti azzurri.”

L’occasione ha visto protagonista anche la campionessa Marta Bassino, testimonial del Cuneese grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra la Camera di Commercio di Cuneo, l’ATL del Cuneese, la Fondazione CRC, l’Associazione per il Turismo Outdoor WOW, Cuneo Neve e l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime: un corale “Forza Marta” ha introdotto la diretta di Killington, supportata dal calore di tutti i tifosi e del fan club.

In mattinata, sempre in piazza Galimberti, è stata proposta al pubblico la prima del docufilm “La Famiglia – Marta Bassino” prodotto da Salomon.

Presente all’iniziativa anche La Brigata Alpina “Taurinense” a supporto della sicurezza e per presentare ai cittadini il fondamentale ruolo della prevenzione e previsione del pericolo valanghe per lo svolgimento in sicurezza delle attività montane.