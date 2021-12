Riapre la 'terrazza' di Moncalieri, chiusa da inizio anno per gli eccessi della mala movida

L'ordinanza è stata firmata ieri dal sindaco Paolo Montagna. Riapre piazzale Aldo Moro a Moncalieri, la cosiddetta "terrazza" posta sopra il parcheggio multipiano, che era stata chiusa ad inizio anno per i continui assembramenti di giovani e gli eccessi della mala movida.

Dopo lo stop deciso a inizio marzo, quando il coronavirus era tornato ad essere un'emergenza, con il Piemonte finito in zona rossa, a metà ottobre era stata prorogata la chiusura della "terrazza" per i continui episodi di inciviltà denunciati dai residenti della zona. Ma adesso l'Amministrazione, nel quadro delle iniziative legate al Natale, che hanno visto tra mercoledì e giovedì illuminare il centro storico e addobbare, con uno straordinario gioco di luci e colori, il giardino del Castello Reale, intende realizzare alcune iniziative proprio in piazzale Aldo Moro.

Con "Moncalieri Xmas", che partirà mercoledì 8, alle ore 17, sono in programma iniziative che vedranno l'area abitata dagli Elfi e da Babbo Natale, con la pista di pattinaggio panoramica ed altri momenti di festa per grandi e piccini che rendono impraticabile una chiusura prolungata. Con la speranza che questa riapertura non faccia rima, in tarda serata, con nuovi eccessi e problemi per la quiete pubblica.