Nova Coop premia il merito dei migliori studenti, assegnate 121 borse di studio

Nova Coop, per il sesto anno consecutivo, ha voluto riconoscere e premiare i risultati scolastici e universitari dei figli dei dipendenti conseguiti nell’anno 2020/2021 assegnando 121 borse di studio per un valore complessivo di 54.600 euro. La Cooperativa rilancia, ancora una volta, il proprio impegno a favore dei valori dell’educazione e della formazione attraverso iniziative e progetti dedicati ai più giovani. La cerimonia di premiazione si è svolta in modalità virtuale e ha visto la partecipazione di Lucia Ugazio, vicepresidente di Nova Coop, Matteo Canato, Responsabile Selezione, Formazione e Comunicazione Interna Direzione Operations e Marcello Giangualano, Responsabile di Zona per le Politiche Sociali che ha moderato gli interventi. Alla cerimonia sono intervenute anche le associazioni Fa Bene, Gomboc e Eufemia – partner di Im.Patto – che hanno presentato i propri progetti.

Quest’anno Nova Coop ha erogato 90 borse di studio del valore di 400 euro agli studenti delle superiori e 31 del valore di 600 euro in favore degli studenti universitari provenienti dalle 8 province del Piemonte.

L’assegnazione delle borse di studio rientra nel piano di Welfare aziendale, formulato con il progetto “Noi NovaCoop” attraverso il quale la Cooperativa coinvolge i propri dipendenti mediante azioni che rispondano ai loro reali bisogni, aumentando così il senso di appartenenza al mondo Nova Coop.

Sono state 53 le borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti che lavorano nella provincia di Torino: 42 borse sono state consegnate agli studenti delle superiori: Gabriele Audo (liceo scientifico), Alessia Barone (Liceo Coreutico G. Erba), Giulia Barra (I.I.S F. Albert), Greta Bevilacqua (J.C. Maxwell), Marika Celi (liceo Norberto Rosaz), Elena Chapelle (ist. Michele Buniva), Daniele Coico (Scuola superiore di secondo grado), Irene Cortese (Accademia delle Belle Arti), Giulia Costa (liceo linguistico C. Botta – Ivrea), Gaia Cuccia (I.I.S. Fermi – Galilei), Sara Di Massa (liceo scientifico A. Vespucci), Valentina Diurno (liceo), Nicolò Erroi (Liceo Artistico Multimediale), Deborah Ferrando Battistà (liceo scientifico), Michelle Ferraro (I.I.S. M. Buniva), Alberto Ferrua (liceo classico scientifico I. Newton), Giulia Fiore (liceo G.F. Porporato), Rachele Federica Paola Gaiani (liceo classico statale G.F. Porporato), Martina Giampaolo (Russell-Moro), Ilaria Goglio (I.I.S. 25 aprile – Faccio Castellamonte), Aris Gozzano (I.T. G. Peano), Elena Guglielmotto (I.I.S. T. D’Oria), Francesca Ibba (liceo linguistico Esabac), Cecilia Lamberti (liceo classico A. Monti), Sofia Lombardo (liceo linguistico Aldo Moro), Alice Loscalzo (liceo classico Alfieri – Torino), Veronica Angelica Manzo (liceo linguistico), Gioia Mazzoni (Enrico Fermi), Marta Merlin (liceo scienze umane Albert – Lanzo), Marcello Micali (liceo scienze umane Einstein – To), Daniele Montano (I.I.S. Majorana – Moncalieri), Letizia Nada (Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico), Timothy Denny Pedano (istituto Europa Unita), Alice Pino (liceo Norberto Rosa), Matteo Porfidio (liceo), Edoardo Quagliata (liceo scientifico N.Rosa), Enrico Ratto (liceo linguistico Giordano Bruno), Daniele Sarcona (liceo scientifico Carlo Cattaneo), Giorgia Scoditti (liceo classico statale V. Gioberti), Lorenzo Statello (I.I.S. Russell – Moro – Guarini), Giulia Troito (I.I.S. Galileo Ferraris), Benedetta Valenza (Giovanni Cena).

11 borse di studio sono state assegnate agli studenti universitari: Francesca Antonini (Infermieristica), Eleonora Borello (Medicina e Chirurgia), Giulia De Lisi (Università degli Studi di Torino), Elisa Ferraris (Univ. Cattolica di Milano – Economia dei mercati e degli intermediari finanziari), Jacopo Gasparotto (Politecnico Torino – Architettura), Federica Grisotto (Economia), Simone Multari (Economia Aziendale), Rudia Santini (Università degli Studi di Torino), Martina Tomasi Cont (Università degli Studi di Torino), Simone Traversa (Università degli Studi di Torino), Davide Vigorita (Scuola Management e Economia – To).