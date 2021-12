Le ex Savigliano tornano a brillare: storia e socialità si incontrano nelle Officine S (FOTO e VIDEO)

Palestra a gravità zero e libreria Green, 300 metri di galleria lineare, una libreria e tanti negozi. E’ grazie all’incontro tra storia, architettura e socialità che le ex officine Savigliano tornano a brillare.

Rinnovate nel nome e nel concetto

Sono state inaugurate ieri, giovedì 16 dicembre, le Officine S, rinnovate nel nome e nel concept, sulle ceneri della galleria commerciale Snos. Nel cuore della zona Spina 3, la grande agorà dedicata al divertimento e all’’incontro delle famiglie, al cibo e alla cultura, si è presentata al pubblico dopo due anni di cantieri di ammodernamento.“E’ forse il progetto più difficile sul quale abbiamo lavorato, abbiamo pensato di creare un luogo dove potessero svolgersi funzioni sociali” ha affermato entusiasta Massimo Teppa, presidente di Policentro, la società che ha progettato la galleria. “Noi siamo al centro di un bacino di 300.000 persone oggetto di una grandissima riqualificazione, investimenti pubblici enormi, ma dove mancava un luogo di aggregazione. Un punto dove si svolgono le funzioni sociali più elementari” ha proseguito il presidente di Policentro.

Salvaguardata l'architettura storica

Le Officine S, pur restaurate e ripensate al loro interno, si presentano con la solita facciata tutelata dalla Sovrintendenza: “Non abbiamo voluto snaturare l’architettura storica, ogni scelta progettuale si è basata concetto di grande rispetto per un luogo di architettura industriale” ha affermato Teppa. Qualche cambiamento però c’è stato ed è ben visibile nella parte estetica: i progettisti hanno voluto restare sul filone dell’architettura industriale, rendendola contemporanea con contro pareti di alluminio e inserti di verde e di legno.

Attrazioni per famiglie e professionisti

Grandi le ambizioni della nuova Agorà, in grado di ospitare al suo interno realtà nuove e affermate: “Spicca la palestra acrobatica di 3.900 mq, che ha avuto un successo incredibile a Milano e che portiamo qui. Si chiama Zero Gravity ed è un’attrazione per famiglie e professionisti”.

“Abbiamo portato una libreria esperienziale e contemporanea, la Ma Bookstore, pensata in ottica Green e con 30.000 titoli a catalogo. Poi c’è Doppio Malto, la catena di ristorazione di maggior successo sul mercato italiano” ha raccontato Teppa.

Sempre in accordo con la Sovrintendenza e la Città di Torino, la Policentro ha poi allargato di 4 x 160 metri il marciapiede, creando un boulevard pedonale, protetto da fioriere con panchine, dove potranno essere allocati i dehors delle attività di ristorazione e potranno essere realizzati eventi come mercatini e attività di ogni genere.ex officine Savigliano, oggi