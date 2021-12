Oggi la manifestazione No Green pass, Liccione: “Minuto di silenzio per operai morti”

“Prima dell’inizio della manifestazione osserveremo un minuto di silenzio per i tre operai morti in via Genova”. Lo ha detto Marco Liccione, leader del gruppo “Variante torinese”, in vista della manifestazione nazionale organizzata oggi pomeriggio in piazza Castello, dove sono attese migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Il corteo dovrebbe proseguire in direzione viale Primo Maggio , corso San Maurizio, corso Regio Parco, corso Novara, corso Belgio e corso Regina Margherita, per sciogliersi intorno alle 20 .