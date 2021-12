"È codice rosso sulla crisi climatica" : gli Extinction Rebellion occupano l'atrio del Consiglio Regionale [FOTO e VIDEO]

Seduti, con i cartelli in mano, hanno occupato l'ingresso del Consiglio Regionale per accendere un faro sulla crisi climatica ed ecologica: è questa l'azione di protesta messa in atto stamattina dagli Extinction Rebellion di Torino.

"Alluvioni, incendi e siccità mettono in ginocchio il Piemonte"

Al suono di una sirena assordante, e con in testa le maschere delle tre grandi scimmie della saggezza, gli attivisti si sono presentati poco dopo le 9.30 in via Alfieri 15 ed alcuni di loro sono entrati nell'atrio esponendo il cartello "codice rosso crisi climatica ed ecologica". "Un'azione - spiegano - di disobbedienza civile in occasione dell'ultimo Consiglio Regionale dell'anno. La crisi climatica è qui e ovunque. Alluvioni, incendi, siccità stanno già mettendo in ginocchio tutto il territorio piemontese. Ogni anno migliaia di persone perdono la vita a causa dell’inquinamento dell’aria".

"Il Piemonte si assuma responsabilità dell'azzeramento emissioni climalteranti"

"Chi ci governa -aggiungono - però non fa nulla: la Regione, in carica dal 2019, non si sta assumendo la responsabilità di guidare il Piemonte nell'azzeramento delle emissioni climalteranti". Le richieste alla Giunta guidata da Alberto Cirio sono di "informare i cittadini sulla gravità della crisi", così come di prendere "provvedimenti necessari a ridurre rapidamente le emissioni di gas serra" ed "istituire assemblee di cittadini per informare sulle decisioni drammatiche che occorrerà prendere nei prossimi anni".

Grimaldi (LUV), Frediani e Bertola (M4O) incontrano i manifestanti