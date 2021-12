Falchera, 302 residenti chiedono telecamere contro l'abbandono di rifiuti: “Vogliamo più controlli e sanzioni”

“Vogliamo più controlli e sanzioni contro l'abbandono illegale di rifiuti attraverso l'installazione di telecamere”: a chiederlo sono 302 residenti del quartiere Falchera a Torino, firmatari di una petizione al Consiglio Comunale per denunciare una situazione giudicata come insostenibile.

Un segnale alla cittadinanza

Il documento è stato presentato questa mattina a Palazzo Civico durante un Diritto di Tribuna: “L'attività di pulizia volontaria - ha spiegato il primo firmatario Damiano Grilli – che come Falchera Labb conduciamo ogni primo sabato del mese con Plastic Free non può diventare fissa e non può prescindere dal controllo del territorio: con l'installazione delle telecamere lo renderemmo più pulito e controllato, dando un segnale alla cittadinanza; senza considerare che questa soluzione costerebbe meno di un intervento continuo di rimozione da parte di Amiat”.

Focus su strada Cuorgnè, via degli Ulivi e via delle Betulle

La richiesta è quella di installare 5 telecamere in alcuni punti specifici del quartiere: “In strada Cuorgnè - ha aggiunto Grilli – tra i civici 132 e 140 la situazione è nota da tempo perché in prossimità del cavalcavia adiacente al canile i rifiuti vengono lasciati sistematicamente. Gli altri punti critici sono tra via degli Ulivi e via Toce, di fianco al Parco dei Laghetti, e in via delle Betulle all'angolo con la strada sterrata, dove addirittura è stato ritrovato del materiale industriale; i problemi riguardano anche gli stessi laghi, dove non mancano l'abbandono di rifiuti e la pesca abusiva”.

L'appoggio delle istituzioni

Le istituzioni, dal canto loro, hanno assicurato il massimo impegno a riguardo: “Dobbiamo dare un segnale - ha dichiarato il vice-presidente vicario del Consiglio Comunale Domenico Garcea – a tutti i cittadini torinesi, non solo ai residenti di Falchera: per questo assicuro il mio impegno nel cercare di risolvere un problema che va al di là dei partiti politici”. “Ringrazio i cittadini - ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto – che si sono fatti carico di una tematica che ci sta a cuore: qualcosa va fatto e la petizione è un primo passo, da noi troverete sempre una collaborazione attiva”. Prossimamente verrà fissata anche un'apposita Commissione.