Borgo Dora è camminabile, via Mameli resta pedonale fino al 30 giugno

Via Mameli rimarrà pedonale almeno sino al 30 giugno 2022. Ieri mattina la giunta Lo Russo ha approvato una delibera che proroga di altri sei mesi la chiusura completa al traffico della via nel cuore del Balon.

Ad avviare la sperimentazione era stata la vecchia amministrazione Appendino, su impulso dell’ex assessore alla mobilità Maria Lapietra, nell’ambito del progetto “Borgo Dora Camminabile” sostenuto anche dalla Circoscrizione 7. Un’iniziativa che non aveva mancato di suscitare polemiche, culminate nella riapertura al traffico di via Andreis.

"Più tempo per valutare viabilità area"

La Città ha deciso di prolungare fino al 30 giugno lo stop ai mezzi in via Mameli per “verificare l’efficacia”. “È necessario – si legge nella delibera - prendere più tempo per la valutazione della viabilità delle aree pedonali, dello spazio restituito alla cittadinanza ed elaborare un nuovo progetto di concerto con la Circoscrizione 7”.

Una decisione dettata dal fatto che la strada, nel tratto compreso tra via Borgodora e via Andreis, è stata inserita nella progettazione delle aree "Car Free, Scuole Sicure, Strade Scolastiche”. Queste ultime prevedono interventi di moderazione del traffico o pedonalizzazioni in prossimità dei plessi scolastici, compresa la scuola d'infanzia "Maria Teresa" di via Mameli 18.