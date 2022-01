Lungo Dora Napoli, spaccio continuo: due pusher arrestati a 8 ore di distanza

Lo scorso venerdì notte, attorno alle 2 e mezza, una pattuglia del Commissariato Madonna di Campagna nota, all’incrocio fra Lungo Dora Napoli e via Cuneo, un cittadino straniero sospetto in sella ad una bicicletta. Gli agenti accostano l’autovettura al marciapiede e, dopo essere scesi, procedono al controllo del giovane, un ventenne di nazionalità senegalese. Questi porta repentinamente alla bocca qualcosa e, contestualmente, tenta di darsi alla fuga, senza peraltro riuscirvi. Durante le fasi dell’arresto, il giovane espelle dal cavo orale alcuni frammenti che analisi successive riveleranno essere crack. Per il ventenne, che ha numerosissimi precedenti di polizia per violazione della legge sugli stupefacenti, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a P.U.