Torino-Ceres, con febbraio il treno ritorna a fermarsi alla stazione di Venaria

Ormai è questione di pochi giorni, poi il treno tornerà a fermarsi a Venaria . GTT - Gruppo Torinese Trasporti ha infatti comunicato che, ultimati i lavori di ripristino della trave di bordo dell'impalcato stradale di viale Roma ed eseguite le prove funzionali per la riattivazione della tratta, a partire da martedì 1 febbraio 2022 la linea ferroviaria verrà riattestata alla stazione di Venaria Reale – viale Roma, al posto dell'attestamento provvisorio alla stazione di Borgaro Torinese.

La stazione di Venaria Reale, per il momento, sarà aperta nel suo assetto originario. Verranno successivamente aperti al pubblico, non appena ultimati alcuni lavori, eventualmente anche in modo disgiunto, la nuova scala fissa di accesso al marciapiede binario 1 e i 2 nuovi ascensori di servizio dei marciapiedi, realizzati nell'intervento nel vicino Movicentro.