Nei nidi e materne di Torino mancano 170 lavoratori, il Comune: "In primavera faremo concorsi"

È allarme carenza di personale nei nidi e materne comunali di Torino . Ad oggi - tra educatori, insegnanti e amministrativi - mancano più di 170 dipendenti su un organico totale di 1.500 . La situazione è destinata ad aggravarsi in questi mesi a causa di altri pensionamenti, ma il Comune è pronto a correre ai ripari con concorsi in primavera .

"Condizioni di lavoro insostenibili per il Covid"

È questo lo scenario dipinto da CGIL-Fp, UIL-Fpl, CISL-Fp e CSA che questa mattina sono stati ascoltati in Commissione. " Vogliamo sapere cosa ha intenzione di fare - hanno chiesto unitariamente i sindacati - l'amministrazione rispetto al futuro: si proceda con piano assunzioni, visto che si deve approvare il bilancio provvisorio ". Oltre al tema di cosa accadrà nei prossimi mesi, le organizzazioni sindacali denunciano condizioni di lavoro insostenibili a causa del Covid, che determina mancanze di organico in caso di positività. " Tutto il personale - spiegano - è costretto a garantire il servizio, facendo straordinari per guardare i bambini: è stress da lavoro correlato ".

Nei servizi educativi 22 no green pass

Sul fronte del no Green Pass sono 22 i lavoratori , dal corpo docente agli amministrativi, su 1.500 che sono sospesi senza stipendio perché non vaccinati contro il Covid .

Favaro: "In primavera concorsi per coprire turn-over"

Un allarme raccolto da Palazzo Civico che, per bocca della vice sindaca Michela Favaro, annuncia di voler fare assunzioni nel settore educativi. "Con l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno - ha spiegato - abbiamo già incontrato i sindacati e condiviso alcuni punti. Siamo consci della difficoltà legate alla carenza di personale: da questo punto di vista abbiamo deciso di indire concorsi in primavera, sia per i nidi che materne, per coprire il turn-over dei pensionamenti".