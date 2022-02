Il Banksy di Torino: "Apre Sanremo con pubblico, mentre le discoteche sono chiuse"

" Può il mero guadagno - si interroga Andrea Villa - sotterrare le realtà underground, il mondo musicale e il precariato che lavora nel mondo dell' intrattenimento? Perché il mondo dei locali musicali sono visti spesso solo come fonte di disturbo, e non come possibili motrici socioculturale come accaduto con i Murazzi? ".

"Esiste ed è indaffarato a non morire, a non essere schiacciato da una sordità istituzionale che procede con inerzia dal Governo fino agli enti locali" conclude il Banksy di Torino. I manifesti sono visibili in corso Massimo d'Azeglio 33, in corso San Maurizio all'angolo con via Giulia di Barolo, davanti al conservatorio Giuseppe Verdi, in corso Sicilia e di fronte all'hotel Villa Savoia.