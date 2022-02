No Green pass, questa volta la protesta è a colpi di pedale tra le vie del centro: "Ma faremo un corteo"

Ancora un sabato di protesta e di manifestazione contro i green pass. Gli irriducibili che contestano l'uso della certificazione vaccinale continuano nelle loro iniziative, ma questa volta hanno scelto di farlo con una biciclettata.



Il ritrovo in piazza Castello, la conclusione in piazza Vittorio Veneto, sotto le insegne dello slogan "Draghi Pedala". E lo spunto, per muoversi a colpi di pedale, è legata proprio alle nuove restrizioni che impongono il green pass per entrare in palestra. "Ci costringono a non poter fare attività fisica - dicono i manifestanti - e allora ci riprendiamo spazi di libertà".



Tra i partecipanti, anche il docente universitario (e già candidato anche a sindaco di Torino) Ugo Mattei. E dalla Variante Torinese, per voce di Marco Liccione, spiegano che la prossima settimana - nonostante i divieti - si terrà un corteo: "Lo faremo comunque".