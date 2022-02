Moving Bodies alle Ogr: nuovo appuntamento con "Scritto sul mio corpo"

Prosegue Moving Bodies, Open Your Mind – Una nuova stagione spettacolare, la prima stagione coreutica di OGR con gli spettacoli della Compagnia EgriBiancoDanza in cui corpo e performatività dialogano con le suggestive cornici di Sala Fucine e Duomo, grazie alle creazioni coreografiche di Raphael Bianco.



19 febbraio, alle ore 21, sul palco di Sala Fucine andrà in scena SCRITTO SUL MIO CORPO, il secondo appuntamento in cartellone, nato dal progetto digitale Racconta – Mi – Racconto ideato nel 2021 per generare interazione tra pubblico e artisti anche durante la chiusura dei teatri. Le testimonianze del pubblico, raccolte durante la fase digitale, sono state di ispirazione e in parte rielaborate, per la realizzazione di un monologo a cura dello scrittore Federico Riccardo e interpretato in scena dall’attrice Silvia Giulia Mendola. Firmano la colonna sonora del balletto i BowLand, presenti live per la serata, che così esprimono la loro partecipazione: "Attraverso le bellissime coreografie di Raphael i danzatori danno una nuova vita alla nostra musica e ci regalano un'esperienza insolita. Suonare insieme a loro mentre ballano sulle nostre note è pura magia e ci riempie di emozioni profonde."