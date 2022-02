Molestò una giovane ragazza durante un massaggio olistico: condannato un maresciallo della Guardia di Finanza

Atti molesti di natura sessuale durante un massaggio su una giovane cliente: con questa accusa un maresciallo della Guardia di Finanza è stato condannato oggi a 6 anni e 6 mesi dal Tribunale di Torino.

Il militare, 51enne, aveva aperto un centro olistico in zona Borgo San Paolo. L'accusa in aula è stata sostenuta dal pm Lisa Bergamasco. I giudici hanno ordinato la trasmissione del dispositivo della sentenza all'amministrazione di appartenenza dell'imputato. A maggio l'uomo - che respinge le accuse - sarà processato per un episodio analogo su un'altra ragazza.