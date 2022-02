Fuga di gas in via Pietro Micca, mezzi pubblici di Gtt deviati in centro a Torino: le informazioni

La fuga di gas in via Pietro Micca costringe Gtt a deviare i mezzi pubblici in centro a Torino.

Sono ben dieci le linee costrette a cambiare percorso tra bus e tram, con conseguenti disagi per quei passeggeri poco informati e costretti a rivedere all’ultimo momento i loro spostamenti. Le linee Gtt deviate a causa della fuga di gas in via Pietro Micca sono le seguenti:



- Linea 11, direzione Venaria: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, via XX Settembre, percorso normale.



- Linea 13, entrambe le direzioni: da piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, Giardini Reali, Via Po, percorso normale. A causa di urgenti lavori in zona piazza Castello.



- Linea 15: In direzione Sassi-Coriolano: da via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, Giardini Reali, Via Po, percorso normale. In direzione Lesna-Brissogne via Po, Giardini Reali, corso Regina Margherita, Via Milano, via P. Micca, Percorso normale. A causa di una fuga di gas in zona piazza Castello.



- Linea 19: In direzione corso Cadore: da via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, percorso normale. Da venerdì 11-02-2022 fino a conclusione degli urgenti lavori di manutenzione in piazza Castello.



- Linea 27: In direzione Anglesio: da piazza Solferino, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, percorso normale. Da venerdì 11-02-2022 fino a conclusione degli urgenti lavori di manutenzione in piazza Castello.



- Linea 50: In piazza della Repubblica. Da venerdì 11-02-2022 fino a conclusione dei lavori in piazza Castello.



- Linea 51: In direzione Park Stura: da via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, percorso normale. Da venerdì 11-02-2022 fino a conclusione degli urgenti lavori di manutenzione in piazza Castello.



- Linea 55: In direzione corso Farini: da via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, rondò Rivella, corso San Maurizio, Giardini Reali, piazza Castello, Via Po, percorso normale. In direzione Grugliasco: via Po, piazza Castello, Giardini Reali, rondò Rivella, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, Via Milano, via san Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale. A causa di una fuga di gas in zona piazza Castello.



- Linea 56: In direzione largo Tabacchi: da via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, rondò Rivella, corso San Maurizio, Giardini Reali, piazza Castello, Via Po, percorso normale. In direzione Grugliasco: via Po, piazza Castello, Giardini Reali, rondò Rivella, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, Via Milano, via san Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale. A causa di una fuga di gas in zona piazza Castello.



- Linea 57: In direzione Anglesio: da piazza Solferino, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, percorso normale. Da venerdì 11-02-2022 fino a conclusione degli urgenti lavori di manutenzione in piazza Castello.