Virle, proseguono i lavori per il nuovo ponte sull'Oitana

Il nuovo impalcato del ponte sarà realizzato tramite piastra in calcestruzzo precompresso. È prevista una campata in semplice appoggio con luce di calcolo di 15.70 metri circa da appoggio ad appoggio. Si procederà quindi all’adeguamento della sede stradale con il rialzamento della livelletta alla nuova quota dell’impalcato, con la necessità di mantenere una livelletta piuttosto regolare altimetricamente. Saranno anche realizzati due marciapiedi laterali accessibili e percorribili anche da persone disabili.

Per consentire lai ricostruzione, si ricorda che sono attive alcune modifiche della viabilità locale: lungo la Strada provinciale 141 di Castagnole è in atto la chiusura dal Km 17+100 al Km 17+200 fino al termine delle lavorazioni. Il traffico veicolare e pedonale è stato deviato all’interno del centro abitato di Virle. Sono anche in atto deviazioni al di fuori dell’abitato per i mezzi superiori alle 8 tonnellate di peso con percorsi alternativi segnalati.