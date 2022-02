Torino, una mostra di maschere veneziane nelle botteghe di Borgo Campidoglio

Saranno 21 le maschere veneziane, rivisitate da altrettanti artisti, docenti di licei artistici e di Accademie di Belle Arti, esposte all'interno delle botteghe e dei laboratori artigiani di Borgo Campidoglio in occasione della mostra diffusa “Maschere in vetrina”. L'organizzazione è affidata alle associazioni ALA – ex allievi del Primo Liceo Artistico di Torino, AIO – Arte in Ogni Dove ed Eco Borgo Campidoglio con il patrocinio della Circoscrizione 4.

Possibilità di partecipare a 3 tour guidati

La mostra durerà da venerdì 25 febbraio a sabato 5 marzo con la possibilità di partecipare a 3 tour guidati, in programma sabato 26, domenica 27 febbraio e giovedì 3 marzo (tutte dalle 16 alle 18). I negozi coinvolti sono Art Deco di Rita Pontarollo e Filippo Manassero, BB mosaici di Giada Salice e Valentina Agnesone, Agofollia di Simona Zillio, Abm Salotti di Luciano Barbera, Laboratorio Restauri Zanella di Carlo Zanella, Calza di Cuoio di Luca Gaidano e casadar Cresciani di Gianluca Cresciani e Silvia Marchionne; per informazioni è possibile scrivere a alatorino@gmail.com oppure a ecoborgocampidoglio@gmail.com.

Promozione delle attività di Borgo Campidoglio

Le opere verranno successivamente conservate presso il Museo della Maschera di Rocca Grimalda: “Si tratta - sottolineano gli organizzatori – di una mostra all’insegna dell’est-Etica della Maschera, dispositivo millenario antropologico di relazione e comunicazione tra tutti i popoli. Si crede, in tal modo, di agevolare il coinvolgimento delle realtà artigianali del territorio in sinergia con le associazioni e la cittadinanza, nella convinzione che la promozione di queste attività sia motore di rigenerazione territoriale, come previsto dalle linee programmatiche dell’amministrazione locale”.