Alpignano, gara di solidarietà per raccogliere cibo e coperte da mandare ai profughi ucraini in Romania

Alpignano scende in campo per cercare di dare una mano e conforto in un momento così drammatico per l'Europa. In particolare, il Comune organizza, con la partecipazione delle associazioni e dei volontari del territorio, una raccolta di generi alimentari e di coperte. Sono preferibili pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine, marmellate, tonno e carne in scatola.