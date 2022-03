La polizia ha arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 49 anni che ieri sera in via Gonin, a Mirafiori nord, ha esploso alcuni colpi di pistola contro l’auto del figlio, che in quel momento si trovava a bordo della vettura in compagnia della fidanzata.

Alla base del gesto dissidi familiari

I due non sono stati raggiunti dai proiettili. Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe da ricondurre a dissidi familiari.