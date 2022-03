Ucraina, da oggi la raccolta di beni e sostegni per i profughi scatta a Torino, Rivoli, Chieri e Giaveno

È una raccolta di beni di prima necessità dedicata tutta all’infanzia quella che la Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza ha organizzato da lunedì 7 marzo a lunedì 14 marzo compreso. Si può consegnare latte in polvere, omogeneizzati, pasta, riso, minestre liofilizzate in busta, scatolame, biscotti confezionati, frutta secca, barrette energetiche, pannolini, spazzolini, disinfettanti, materiale per l’igiene, abbigliamento per bambini e tutto il necessario per l'infanzia.

“Siamo in contatto con alcune famiglie a Leopoli e diversi italiani volontari nei campi profughi allestiti al confine tra l’Ucraina e la Polonia. Manca tutto e in particolare i beni di prima necessità per l’infanzia, come ad esempio il latte e i pannolini. E’ un’emergenza infanzia alla quale AIEF risponde con questa raccolta mirata a raccogliere più prodotti alimentari e all’abbigliamento per l’infanzia possibile in questa prima settimana - annuncia Tommaso Varaldo, presidente di AIEF -. Attraverso diversi canali, tra cui quelli diplomatici, siamo impegnati perché tutto quanto raccolto giunga già la prossima settimana in alcuni dei campi profughi che più hanno carenza di generi di prima necessità per le bambine e i bambini che scappano dall’orrore della guerra. Contiamo sul sostegno di tutti i cittadini”.