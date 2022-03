Evade dai domiciliari, ma "dimentica" i figli a casa: donna finisce in guai peggiori

Venerdì scorso gli agenti del Commissariato Mirafiori hanno sottoposto a controllo una donna condannata agli arresti domiciliari. Una volta arrivati presso l'abitazione, però, hanno scoperto che al citofono non rispondeva nessuno.



Qualcuno in casa, però, sembrava esserci: dall'interno, infatti, arrivavano rumori. Probabilmente bambini. Poco dopo, il sospetto ha trovato conferma: riuscendo a parlare con i piccoli, hanno scoperto che i bimbi erano rimasti da soli in casa perché la mamma era uscita. I poliziotti sono riusciti a farsi aprire la porta e hanno cercato di telefonare alla madre, senza riuscirci.