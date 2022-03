Ore 8, campanella (e protesta) davanti alla scuola elementare Bruno Ciari di Grugliasco: "Lasciate passare le auto"

È suonata la campanella, ma è scattato anche il sit in di protesta da parte di alcuni consiglieri della Lega Nord. È successo a Grugliasco, in via Don Caustico, davanti all’ingresso della scuola elementare “Bruno Ciari”. "Abbiamo voluto manifestare la nostra contrarietà alla chiusura temporanea, prevista negli orari di entrata ed uscita degli allievi, della medesima via al traffico automobilistico - spiega la consigliera comunale Nunzia Risicato -. Una circostanza, stabilita dal Consiglio di Istituto, nonché autorizzata dalla Giunta Comunale, che non ha riscontrato né confronti né dibattiti con i genitori coinvolti dalla chiusura temporanea della via, pregiudicando e negando, di fatto, una loro doverosa presa di posizione".