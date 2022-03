In piazza Castello un mini luna park con le giostre dei cavalli e a catena

Non si tratta però di una vero parco divertimenti, ma di uno dei set della fiction dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove questo pomeriggio sono state girate alcune scene. Nelle scorse settimane sono infatti iniziate, per le strade di Torino, le riprese della nuova serie tv che vedrà Sergio Castellitto nei panni del militare.

Arrivano le giostre in piazza Castello . Nell'area tra Palazzo Madama e la Prefettura è stato allestito un mini luna park con un chiosco di palloncini, una piccola giostra a catena e una più grande dei cavalli, piene di bambini e genitori in questo pomeriggio assolato.

La serie in 4 serate andrà in onda prossimamente su Rai1, in occasione del 40° anniversario dalla strage di via Carini, in cui la mafia uccise il Generale Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.