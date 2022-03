Teatro, mostre e concerti: tutti gli eventi del fine settimana torinese

Comincia un nuovo weekend di arte, cultura, musica, teatro e grandi eventi a Torino, dalle mostre di Luca Pignatelli e Alessandro Scarabello al Barbiere di Siviglia, per finire con il mercatino delle piante e dei fiori in piazza Vittorio, Agriflor.

MOSTRE E SPETTACOLI

LUCA PIGNATELLI E ALESSANDRO SCARABELLO

Fino al 26 giugno

Classicità in dialogo tra il barocco monumentale di Luca Pignatelli e l’intimismo europeo di Alessandro Scarabello. Sono le mostre dei due artisti che aprono al Museo Ettore Fico e danno il via alla nuova stagione espositiva del MEF.

Info: MEF; Via Francesco Cigna, 114; https://www.museofico.it/

SESSANTA - ENZO ISAIA

Fino al 15 aprile

Momenti di vita quotidiana dell’Italia degli anni ‘60 fotografati dall'obiettivo di Enzo Isaia, sono in mostra da Ersel fino al 15 aprile. Immagini in bianco e nero inedite che raccontano un periodo storico denso di contraddizioni, quello del boom economico, ma anche dei movimenti artistici e sociali.

Info: Eresel, piazza Solferino 11, https://www.ersel.it/articolo/sessanta---enzo-isaia--60-fotografie-degli-anni--60

GLOCAL FESTIVAL

Fino al 14 marzo

Partito il 21° Glocal Film Festival, che porta al Cinema Massimo MNC di Torino il meglio della cinematografia "made in Piemonte". Omaggio di quest'anno sarà a Fredo Valla cui è dedicata l'inaugurazione e un evento speciale al Polo del '900 domenica 13 marzo con le proiezioni di "Non ne parliamo di questa guerra"; "Medusa, storie di uomini sul fondo" e "Prigionieri della libertà".

Info: Cinema Massimo; via Verdi 17; http://www.piemontemovie.com/site/

OGR TALKS - LUCA BIANCHINI

Sabato 12 marzo ore 18

Luca Bianchini, tra parole e musica, emozioni e ironia, lo scrittore accompagnerà il pubblico in un viaggio nella contemporaneità, affrontato senza rete e senza alcuna categoria, presentando il nuovo romanzo Le mogli hanno sempre ragione in uscita l’8 marzo per Mondadori. La serata vedrà la partecipazione della cantautrice Paola Iezzi.

Info: OGR Torino; corso Castelfidardo, 22, ;www.ogrtorino.it

AGRIFLOR

Domenica 13 marzo dalle 9 alle 19

Agriflor raddoppia per portare il meglio del florovivaismo piemontese nel centro città con il secondo attesissimo mercatino di Agriflor. Anche questa edizione sarà incentrata principalmente sulle piante da interno, come ad esempio le piante grasse e le piante succulente. Non mancheranno le proposte primaverili tutte da scoprire girando per i banchi che inebrieranno Piazza Vittorio per tutta la giornata.

Info: piazza Vittorio Veneto; https://www.inpiemonteintorino.it/it/eventi/dettaglio/agriflor

CONCERTI

ADRIANNE WEST, LUIGI BONAFEDE E ENZO ZIRILLI

Sabato 12 marzo ore 21.30

Al Folkclub, la statunitense Adrianne West, Luigi Bonafede e Enzo Zirilli. Un sodalizio ultraventennale quello tra il pianista Luigi Bonafede e il batterista e percussionista Enzo Zirilli, affermati jazzisti nostrani che poco prima del Lockdown decidono di celebrare la musica di uno dei loro massimi idoli -McCoy Tyner- con una serie di concerti, prima in trio e poi con il fantastico valore aggiunto della straordinaria voce della cantante americana Adrienne West, che firma i firma i testi delle composizioni del grande pianista statunitense

Info: Folkclub, Via Perrone, 3 Bis, https://www.folkclub.it/it/

TEATRO

DONNE

Sabato 12 e domenica 13 ore 19

A 12 anni dal suo debutto, torna con un nuovo allestimento lo spettacolo più premiato e replicato della compagnia torinese Tedacà. Valentina Aicardi, Francesca Cassottana e Costanza Maria Frola sono tre donne che raccontano l’universo femminile in un viaggio avventuroso ed emozionante nel Novecento italiano. Un omaggio alle donne che hanno combattuto guerre, fatto rivoluzioni, compiuto atti clandestini e di resistenza, a tutte coloro che sono state mamme, lavoratrici, eroine, campionesse e casalinghe. Regia ed elaborazione del testo: Simone Schinocca.

INFO: Bellarte, via Bellardi 116, biglietteria@fertiliterreniteatro.com



POUR UN OUI OU POUR UN NON

Sabato 12 ore 19.30; domenica 13 ore 15.30

Due big del teatro come Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano sul palcoscenico con lo spettacolo sulle parole "non dette" scritto da Nathalie Sarraute, diretti da Pier Luigi Pizzi.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it



GLI INNAMORATI

Sabato 12 ore 19.30; domenica 13 ore 15.30

Il capolavoro di Carlo Goldoni viene qui riadattato da Davide Lorenzo Palla e Riccardo Mallus (che ne firma anche la regia). In scena la storia di una sparuta compagnia teatrale alle prese con la vicenda di Eugenia e Fulgenzio, due innamorati troppo gelosi per non litigare. In un crescendo di gelosie, comicità, bisticci, musica dal vivo, scene riuscite e scene fallite, si scopre una storia d’amore molto più sfaccettata di quel che sembra.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it



NORMA

Sabato 12 ore 20 e poi in replica fino al 26 marzo

Il capolavoro di Vincenzo Bellini in scena per sei recite nell’allestimento firmato dal regista Lorenzo Amato con le scene ideate da Ezio Frigerio. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Regio salirà Francesco Lanzillotta, uno dei più interessanti giovani talenti italiani. Secondo Amato, "Norma si muove su un binario universale e senza tempo, quello della lotta tra la ragion di stato, il potere religioso e il privato".

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, www.teatroregio.torino.it



NEGLI OCCHI DI MIA MADRE

Sabato 12 ore 21

Quella matassa ingarbugliata che si chiama famiglia è al centro della nuova rappresentazione teatrale di François-Xavier Frantz. Sul palco un trio esplosivo che farà ridere e inorridire: Sara D’Amario, Giulia Cearini ed Elia De Nittis. Spiegano Frantz e D’Amario: "La commedia mette anche a fuoco le difficoltà di tanti giovani a diventare autonomi a livello emozionale".

INFO: Teatro Matteotti, via Matteotti 1, Moncalieri, prenotazioni prolocomoncalieri@gmail.com, tel. 0116407428



NELLA LINGUA E NELLA SPADA

Sabato 12 ore 21; domenica 13 ore 17

E' ispirato alla storia del poeta e rivoluzionario greco Aléxandros Panagulis e della giornalista e scrittrice italiana Oriana Fallaci il "melologo di più anime" in scena all'Astra. I due si incontrano per un’intervista e restano allacciati, fra discussioni, lotte per la libertà, allegria, solitudini e speranze, fino alla morte di lui per un misterioso incidente nel 1976. Sul palco una pluripremiata protagonista del teatro italiano come Elena Bucci.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, fondazionetpe.it



IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Domenica 13 marzo, ore 19

Primo di cinque appuntamenti della rassegna domenicale del Teatro Superga con la grande lirica e i musical che hanno fatto la storia. Considerato il capolavoro di Gioachino Rossini, il Barbiere è una delle più scoppiettanti opere buffe della tradizione musicale italiana. Un grande quadro di critica alla società del bel mondo settecentesco, un'opera di un geniale ventitreenne pesarese che divenne il più celebre e richiesto compositore della prima metà dell’Ottocento.

INFO: Salone d'onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi