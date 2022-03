La denuncia di Frediani (M4O): "Fumi tossici in Val Clarea in prossimità del cantiere Tav"

"Abbiamo ricevuto una segnalazione relativamente ad una possibile violazione delle norme sullo smaltimento dei materiali all'interno del cantiere della NLTL a Chiomonte. Abbiamo sollecitato un’informativa urgente nella Commissione competente da parte di Arpa in merito a quanto sta avvenendo all’interno del cantiere, a poca distanza dal centro abitato e nelle immediate vicinanze dei vigneti della Clarea. Il materiale video mostra un addetto intento a bruciare un particolare tipo di esplosivo che sarebbe utilizzato all’interno del tunnel per costruire le nicchie, provocando fumi densi e maleodoranti", denuncia Francesca Frediani, Consigliere Regionale del Movimento 4 Ottobre Piemonte.

"In Val Susa ormai sembra valere tutto: dalla militarizzazione, alla repressione dei manifestanti, alla violazione delle norme, anche quelle che sono finalizzate a tutelare i cittadini. I fumi tossici rischiano infatti di compromettere la salute di chi vive nell’area e stanno già intaccando il raccolto e il lavoro di chi ha scelto di prendersi cura della propria terra".

"Ci aspettiamo quindi che gli enti preposti si attivino con celerità e approfondiscano la segnalazione, per chiarire se e come siano state seguite le procedure di smaltimento dei rifiuti", conclude Frediani.