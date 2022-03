Ordine Ingegneri Torino e Manageritalia Piemonte e VdA partner del tavolo di lavoro "Più donne per i CDA”

Ufficializzata l'adesione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e di Manageritalia Piemonte e Valle d'Aosta, nelle persone dei rispettivi presidenti Alessio Toneguzzo e Daniele Testolin, al tavolo di lavoro "Più donne per i CDA e le posizioni apicali", istituito nel 2014 presso la Regione Piemonte grazie all'impegno di istituzioni di parità, associazioni femminili e Ordini professionali.

Le due realtà si impegnano così ad adoperarsi fattivamente per ridurre ed eliminare gli stereotipi che relegano le donne in posizioni di squilibrio nei confronti degli uomini nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione di azioni positive che facilitino l'accesso della componente femminile nelle posizioni di vertice in un'ottica di equilibrio di genere.

L'Ordine è partner del progetto attraverso la Commissione Pari Opportunità, nata nel 2017 per volontà dell'attuale Consiglio; referenti per il tavolo di lavoro Fabrizia Giordano, vicepresidente dell'Ente, Annalisa Franco, Elisa Lazzari e Paola Freda, rispettivamente consigliere referente, coordinatore e componente della Commissione. Referente per Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta Loredana Faccincani, componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta e coordinatrice del gruppo Donne Manager dell’Associazione.

“Sono molto lieto di aver sottoscritto un’intesa a favore delle iscritte e degli iscritti al nostro Ordine: sottolineo il termine ‘iscritti’ perché ritengo che la tematica sia di natura collettiva, a maggior ragione se vogliamo costruire un futuro in cui si riconosca il valore della persona in quanto tale” afferma il presidente degli ingegneri torinesi, Alessio Toneguzzo. “Ritengo infatti che avremo fatto davvero un buon lavoro solamente quando non sarà più necessario parlare di differenze di genere, di pari opportunità, di linguaggio di genere e di linguaggio inclusivo. Avremo raggiunto l’obiettivo quando saremo andati al di là degli stereotipi di genere, quando sarà naturale, come deve essere, l’equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e delle retribuzioni, indipendentemente dal genere” precisa Toneguzzo.

“La sottoscrizione di questa intesa è finalizzata anche a favorire il consolidato trend di crescita della presenza femminile nei ruoli dirigenziali e apicali delle aziende del terziario, che caratterizza quest’ultimo decennio” afferma Daniele Testolin, presidente di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta.