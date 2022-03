A Torino da aprile il primo corso universitario in Italia per operatori che identificano le vittime di disastro di massa

Gli incidenti aerei e ferroviari, i terremoti, naufragi, gli attacchi terroristici sono tristemente caratterizzati da feriti, dispersi, vittime non più riconoscibili visivamente. L’identificazione dei resti umani richiede attività tecnico-forensi di diverse professionalità (medici legali, odontoiatri forensi, antropologi forensi, biologi e altri che interagiscono al fine della ricostruzione/attribuzione delle identità). Si tratta di attività molto complesse, molto spesso multinazionali, per le quali è largamente avvertita la necessità di rafforzare la formazione del personale che dovrà essere coinvolto nella gestione del disastro di massa. Oltre ai corsi qualificanti riservati al personale delle forze di polizia, finora non esisteva alcun corso e nessuna formazione universitaria specifica nell’ambito della identificazione delle vittime di disastri. Evidente che, per la complessità delle dinamiche coinvolte, non può più ritenersi sufficiente la sola formazione nelle scienze forensi. Da qui la chiara necessità formativa per la più idonea gestione delle vittime da identificare.