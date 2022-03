Aurora: uno trasportava la droga, mentre l'altro faceva il "cassiere" dello spaccio

Uno di loro trasportava la droga suddivisa in involucri pronti alla vendita mentre l’altro, il “cassiere”, aveva con sé circa mille euro in banconote di piccolo taglio. Due senegalesi, sono stati fermati lo scorso mercoledì in zona Aurora. il primo, un 28enne, è stato arrestato, mentre il complice di 33 anni è stato denunciato.