Chicercatrova, le iniziative di marzo 2022 dell'associazione di volontariato

Chicercatrova è un’associazione di volontariato che da sempre propone la cultura e la solidarietà come opportunità per prendersi cura della dimensione intima delle persone; attraverso incontri, percorsi di studio e riflessione propone strumenti nuovi per affrontare le difficoltà della vita: sociali, personali o familiari.

Le iniziative sono gratuite. Quelle in presenza si svolgono a Torino in Via Pragelato 24/D.

Per la partecipazione agli eventi in presenza al momento è richiesta l’esibizione del green pass rafforzato. È obbligatorio dotarsi di mascherina ffp2 ed è richiesta la prenotazione (gratuita) sul sito.

Ecco il programma per il mese di marzo:

• Martedì 5 ore 18 – Presentazione del corso: “Medita disegnando, disegna meditando” (Piero Sogno);

• Giovedì 7 ore 18 – Insieme per leggere. Gruppo guidato dal team di Chicercatrova e moderato dalla dr.ssa Francesca Sordella: pagine, articoli, poesie su cui dialogare. ONLINE collegarsi (con Chrome) a https://meet.jit.si/incontrichicercatrova;

• Lunedì 11 ore 18 – “Dio è fatto così” Ciclo di lectio sul Vangelo di Luca (diac. Paolo DeMartino);

• Martedì 12 ore 21 – “Ragionare di Pace in tempi di Guerra” don Ermis Segatti e dott. Michele Abbruscato;

• Giovedì 21 ore 18,30 – “Sono un bravo problem solver? (ultima parte)” Gruppo guidato dalla dr.ssa Alessandra Subri, psicoterapeuta;

• Lunedì 25 ore 18 – “Eremo in città: spunti di lectio divina e meditazione silenziosa incentrata sul Vangelo” in collaborazione con il Movimento dell’Immacolata. ONLINE collegarsi (con Chrome) a https://meet.jit.si/cenacolimdi.

Verrà poi inserito sul canale Youtube “Psicologi Con Te”, un dialogo in cui quattro psicologi (due giovani e due anziani) si confrontano su film famosi che hanno ripresentato fatti storicamente accaduti. Che cosa ne dicono gli psicologi? La registrazione sarà̀ inserita ogni mese sul canale YouTube “chicercatrovaonline”. Per domande scrivere a psicologiconte@gmail.com.

Si ricorda inoltre che è sempre possibile rivolgersi allo Sportello di ascolto per chi avesse bisogno di un colloquio psicologico. I numeri da contattare sono 3339988827 – 3755054694 - 3331874182 mentre la mail è info@chicercatrovaonline.it.