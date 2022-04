Si ribalta un wc chimico di un cantiere in via Colombo: odori e liquami in piena Crocetta

Il bagno mobile del cantiere in via Colombo

Odori e liquami in libera uscita, nel cuore della Crocetta. Succede proprio in questi minuti in via Colombo, a Torino. Per motivi ancora da accertare è infatti caduto un wc chimico utilizzato per le necessità degli operai impegnati in un cantiere di via Colombo.Si è ribaltato su un lato, verso il marciapiede. Ma se questo non impedisce il passaggio delle persone, di certo influenza l'atmosfera: odori e liquami infatti sono adesso "liberi" di diffondersi nel circondario.

A segnalare la situazione alcuni passanti che si trovano nella zona in questo momento. In attesa che arrivino gli addetti per ripristinare la situazione.