"Ti amo ancora": la dichiarazione d'amore ambientalista degli Eugenio in via di Gioia diventa da Guinness (o è un pesce d'Aprile?)

Ci sarà un momento in cui torneranno a imbracciare chitarre e strumenti e dedicarsi alla musica. Ma quel momento non è oggi: oggi per gli Eugenio in via di Gioia è tempo di festeggiare. Perché l'iniziativa che nei giorni scorsi ha attirato l'attenzione di tutta la città grazie alla scritta "Ti amo ancora" comparsa in piazza San Carlo è diventata da record. Anzi: da record mondiale. Da Guinness World Record, insomma: come certifica la pergamena arrivata al gruppo musicale e che la band mostra con orgoglio sui propri canali social.