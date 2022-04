Borgo Vittoria torna alla “normalità”: ridisegnati i posti del mercato

Tutti più vicini, per un lento ritorno alla normalità. Dopo due anni da incubo, contraddistinti dalla pandemia, sono tornato ai loro posto i banchi del mercato di piazza della Vittoria, nel quartiere Borgo Vittoria.

Sparisce quindi quel distanziamento imposto nella prima fase della ripartenza che pur generando benefici, aveva creato qualche malumore tra gli ambulanti.

"Per troppo tempo alcune attività hanno subito lo spostamento drastico, che non significa di due o tre metri. Ma distanziamento da una piazza all'altra", racconta Lidia, ambulante. "Molti - prosegue - si sono ritrovati con i muri laterali dei carrozzoni alimentari. Altri con i pali in mezzo al banco. Altri non avevano passaggi per scaricare: per molti sono stati 2 anni infernali".

L'ambulante, dopo aver denunciato una disparità di trattamento, può esultare per una normalità che riporta al mercato l’uguaglianza.

"Con il distanziamento molti hanno beneficiato, sicuramente i clienti per primi, ma qualche ambulante era certamente meno contento. Adesso qualcuno vorrebbe ritornare al distanziamento e qualcun altro è contento di tornare al proprio posto. Certo è che se non si raggiunge un unico pensiero, diventa difficile intraprendere una qualunque forma di richiesta", commenta Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro e alle Attività Produttive della Circoscrizione 5.