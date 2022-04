Borgo Vittoria, ladri in azione nel ristorante/pizzeria Slow Good: "Benvenuto della piccola criminalità"

Spaccata notturna nel ristorante/pizzeria Slow Good di via Stradella 173. Questa notte alcuni ladri si sono introdotti nell'attività di Borgo Vittoria - che ha aperto i battenti poco prima della metà di marzo, con cucina italiana gourmet a Km 0 - dopo aver spaccato la porta vetrata dell'ingresso.

I malviventi non hanno sottratto praticamente nulla ma i danni, come spiega il presidente di Federvie Piemonte e della Associazione commercianti Via Stradella Vito Gioia, sono stati "molti".

Gioia (Federvie): "Delinquenti si sentono invincibili"